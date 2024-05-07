Bileklik 1 milyon TL, yüzük 15 milyon TL! Megahediye

Kaynak: Haber Merkezi
Bileklik 1 milyon TL, yüzük 15 milyon TL! Megahediye
Şarkıcı Tarkan’dan 8. evlilik yıldönümlerinde eşi Pınar Tevetoğlu’na servetlik hediyeler…

Megastar Tarkan, birkaç gün önce eşi Pınar Tevetoğlu ile evliliklerinin 8. yılını kutladı. 2016 yılında nikah masasına oturan çift, yıldönümlerini Boğaz'da bir teknede geçirdi.

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Asıl bomba ise fotoğraflarda saklıydı. Pınar Tevetoğlu’nun ‘su yolu’ diye tabir edilen bilekliklerinin
1 milyon TL’den fazla olduğu iddia edilirken yüzüğünün fiyatıysa dudak uçuklattı.

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İddialara göre Tarkan, eşine yaklaşık 11 karat büyüklüğünde kare kesim pırlanta yüzük hediye etti. Hediyesini adeta dosta düşmana gösteren Pınar Tevetoğlu’nun yüzüğünün yaklaşık 460 bin dolar (yaklaşık 15 milyon TL) olduğu ortaya çıktı.

Megastar, teknede çekilmiş bir karelerini “Happy Anniversary (Mutlu yıldönümleri)” notu ile paylaştı.

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