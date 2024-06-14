Tarkan 7 yıl sonra 'Kuantum 51' ile geri döndü. Albümün en çok dinlenenleri belli oldu

Megastar Tarkan, 7 yıllık bir aradan sonra hayranlarına "Kuantum 51" adlı yeni albümünü sundu. 12 şarkılık albüm, bugün tüm müzik platformlarında dinleyicileriyle buluştu.

Albümün prodüktörlüğünü Tarkan'ın kendisi üstlendi. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı Ozan Çolakoğlu 4 şarkının düzenlemesini yaparken, İskender Paydaş, Ateş Berker Öngören, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer ve Mert Kemancı gibi çok sayıda ünlü sanatçı da diğer parçalarda Tarkan’a destek oldu.

Albümdeki şarkıların çoğunun söz ve müziği Tarkan’ın kendi ürünü oldu. Aysel Gürel'e ait iki şarkı, Güler Özince'nin bir bestesi, Turaç Berkay Özer, Murat Matthew Erdem ve Serkan İzzet Özdoğan'ın besteleri ve Günay Çoban'ın iki şarkı sözü de albümü zenginleştiren parçalar oldu.

ALBÜMÜN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILARI

Albümün yayınlanmasından bu yana geçen kısa zaman içerisinde, 'Yo' adlı şarkı Youtube'da 200 bin görüntüleme ile zirveye oturdu. 'Çınar' ise 132 bin görüntülenme ile zirveyi yakından takip etti. 'Olay' ve 'Şerbetli' ise 114 bin ile üçüncülüğü paylaştı.