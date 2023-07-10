Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, aradığı mutluluğu iki sene önce fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da bulmuştu.

Kendisinden 22 yaş küçük Erkaya ile mutluluğunu gözler önüne seren Bilge Öztürk, birlikte çekilen fotoğraflarını kalp emojisi ile paylaşmıştı. Sürpriz aşka ilk yorum ise anne Bennu Gerede'den gelmişti.

ANNEDEN ONAY ÇIKTI

Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yapmıştı.

'EVLİLİK' CEVABI'

Geçtiğimiz sene Nişantaşı City’s çıkışı görüntülenen Öztürk, “Düğün hazırlığı içerisinde olduğunuz doğru mu?” sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

Düğün hazırlığı gibi bir şey yok. Öyle bir girişimimiz de yok. Geçen de giydiğimiz kıyafetlerden dolayı nişan haberleri çıkmıştı. Genel olarak evlilikle ilgili bir telaşım olmadı hiç. Mutlu olduktan sonra evlilik durumunun zorunluluğunu hissetmiyorum. Bu iş kalpte bitiyor. Çok mutluyum. İnşallah evlilik olsun ya da olmasın uzun süre devam etmesini istiyorum.

45 yaşındaki Bilge Öztürk, son olarak 76 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından genç sevgilisi ile yeni bir pozlarını paylaştı.

Hesabının hikayeler bölümünden Erkaya'nın kendisini anlından öptüğü bir kareyi beyaz kalp ve nazar boncuğu emojileriyle paylaşan ünlü isim, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

