Bilge Yılmaz ‘Ortada ne ciddiyet var ne planlama. Böyle devlet yönetilmez’

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na atanmasına tepki göstererek isyan etti.

Bilge Yılmaz ‘Ortada ne ciddiyet var ne planlama. Böyle devlet yönetilmez’

Yılmaz, atama kararının plansızlık ve kararsızlığı yansıttığını belirterek, ülkenin bu durumdan olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, Dr. Hafize Gaye Erkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak atanırken, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı olarak görevlendirildi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarın kararsızlığını ve plansızlığını eleştirdi. Kavcıoğlu'nun atanmasının büyük bir hayal kırıklığı yaratacağını belirten Yılmaz, ülkenin yönetiminde ciddiyet ve planlama eksikliği olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu plansızlık ve kararsızlığın devam etmesi durumunda ülkenin daha fazla zarar göreceğine dikkat çekti.

Yılmaz, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "İktidarın kafası belli ki karışık. Dün rasyonellik, şeffaflık, tutarlılık ve öngörülebilirlikten söz edenler geçmiş dönemin en önemli aktörlerinden Şahap Kavcıoğlu'nu BDDK'nın başına atıyor. TCMB atamasının da büyük bir hayal kırıklığı yaratacağını şimdiden not etmek isterim. Son günlerde yaşananlardan görüyoruz ki ülkeyi kendi düşürdükleri çukurdan çıkartacaklarını söyleyenler, doğru kadroları belirlememiş, durum tespiti yapmamış ve istikrar programı hazırlamamış. Ortada ne ciddiyet var ne planlama. Böyle devlet yönetilmez! Şayet bu plansızlık ve kararsızlık devam ederse ülke olarak ödeyeceğimiz fatura daha da kabaracak."

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