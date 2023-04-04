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Slaven Bilic'ten şaşırtan karar. Yeni takımı belli oluyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in yeni takımı belli oluyor. Bilic'in ücret talep etmediği ileri sürüldü.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 05:44
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Bilic'le ilgili flaş iddia

Slaven Bilic'ten şaşırtan karar. Yeni takımı belli oluyor
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, son olarak İngiltere'nin Watford takımını çalıştırmış, 2 ay önce de görevinden ayrılmıştı.

Bilic'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fanatik gazetesinin İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'yu kaynak göstererek verdiği habere göre Bilic, Ukrayna Milli Takımı ile görüşmelere görüşmelere başladı.

Rusya ile savaşta olan Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçmeye sıcak baktığı belirtilen 54 yaşındaki Bilic'in ücret de talep etmediği ileri sürüldü.

Hırvat teknik adam, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta görev yapmıştı.
 

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