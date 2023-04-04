﻿Slaven Bilic'ten şaşırtan karar. Yeni takımı belli oluyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, son olarak İngiltere'nin Watford takımını çalıştırmış, 2 ay önce de görevinden ayrılmıştı.

Bilic'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fanatik gazetesinin İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'yu kaynak göstererek verdiği habere göre Bilic, Ukrayna Milli Takımı ile görüşmelere görüşmelere başladı.

Rusya ile savaşta olan Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçmeye sıcak baktığı belirtilen 54 yaşındaki Bilic'in ücret de talep etmediği ileri sürüldü.

Hırvat teknik adam, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta görev yapmıştı.

