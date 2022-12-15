Bilic'ten olay itiraf

Şu anda İngiltere'nin Watford takımında görev yapan Bilic, Hull City'le oynadıkları ve golsüz berabere kaldıkları maçtan sonra aylar önce yaşadığı bir olayı ilk kez anlattı.

Hull City'in kaliteli bir kadrosu olduğunu belirten Bilic, şunları söyledi:

"Kaliteli bir kadroları var ve bu kadroyla nasıl 21. oldular, bilmiyorum. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı'yı da tanırım. Çok hırslı biridir. Sezon başında beni de istemişti"