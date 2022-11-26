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20 grip türüne karşı etkili süper aşı geliyor

Bilim insanları bilinen 20 grip türüne karşı etkili, mRNA tabanlı yeni bir aşı konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini açıklamaları umutlandırdı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 14:27
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Bilim insanları açıkladı. 20 grip türüne karşı etkili süper aşı geliyor

20 grip türüne karşı etkili süper aşı geliyor
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BBC’nin haberine göre; Yeni aşı, başarılı Kovid aşılarında kullanılan mRNA teknolojisi ile tasarlandığı vurgulandı. Aşı çok daha geniş bir virüs yelpazesiyle baş edebilecek kadar yüksek düzeyde antikor gelişmesini teşvik ettiği vurgulandı.

Dünya korona pandemisiyle çok zor yıllar yaşadığı biliniyor. Pandeminin etkisinin azaltılmasında özellikle mRNA tabanlı aşılar etkili oldu. Şimdi de bilim insanları bilinen 20 grip türüne karşı etkili, mRNA tabanlı yeni bir aşı konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini açıkladılar.

Grip virüsleri sürekli mutasyona uğruyor ve şu anda uygulanan yıllık grip aşısı, en son yaygınlaşan grip virüsüne göre tasarlandığı vurgulandı. Bu, son salgına karşı etkili olsa da gelişecek yeni salgınlara karşı koruyucu olamaması ihtimali yüksek. Yeni geliştirilen ve hayvanlar üzerinde denenen aşı çok daha geniş bir virüs yelpazesiyle baş edebilecek kadar yüksek düzeyde antikor gelişmesini teşvik ediyor. Aşı A ve B grip virüslerinin bilinen 20 alt türünün güvenli kopyalarını içeriyor ve bağışıklık sistemine bunlarla nasıl mücadele edileceğini öğretiyor.

Science adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, uzmanların umudu, aşının bağışıklık sistemine verdiği bu geniş bilginin salgına dönüşebilecek yeni varyantlara karşı da etkili olması. Araştırmayı yürüten uzmanlardan Pensylvania Üniversitesi’ndan Dr. Scott Hensley şu ifadeleri kullandı:

“Burada amaçlanan insanlara çok çeşitli grip varyantlarına karşı etkili temel bir bağışıklık hafızası kazandırmak diyor. Böylece bir sonraki grip salgını geldiğinde hastalanan ve ölenlerin sayısı çok daha az olacaktır.”

DÜNYA KUPASI YENİ BİR SALGIN KAYNAĞI OLABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uzmanlar, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Kovid-19’un daha ölümcül bir akrabası olan “deve gribi” (MERS) virüsünün yayılabileceğinden endişelendiklerini açıkladı. Dünya hala Kovid-19 hastalığı ile mücadele ederken, araştırmacılar yüzde 35 ölüm oranına sahip deve gribi virüsünün, taraftarlar aracılığıyla Orta Doğu’dan diğer ülkelere yayılarak yeni bir pandeminin meydana gelebileceği konusunda uyardı. FIFA 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar’da son 10 yılda onlarca insan Orta Doğu Solunum Sendromu’na (MERS) yakalandı. MERS, enfekte ettiği her 100 kişiden 35’ini öldürüyor. Sağlık görevlileri, bölgeye gelen tüm gezginlerin memelilere dokunmaktan kaçınmasını tavsiye etti.

48 BİN 500 YILLIK VİRÜSÜ CANLANDIRDILAR

Uluslararası bir araştırma ekibi, 48 bin 500 yıllık virüsü yeniden canlandırdı. Şimdiye kadar canlandırılan en eski virüs olduğuna inanılan virüsün hala canlı organizmaları enfekte etme kabiliyetine sahip olduğu belirtildi. Uluslararası ekip, bir laboratuvarda amipleri enfekte eden Sibirya'nın donmuş topraklarında keşfedilen toplam dokuz eski virüsü gözlemledikten sonra, bu tür virüslerin hala canlı organizmaları enfekte etme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi. Rusya, Fransa ve Almanya'dan bilim insanlarını içeren grup, daha önce 30 bin yıllık diğer iki antik virüsü yeniden canlandırmayı başarmıştı.
 

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