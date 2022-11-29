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Çin’de yeni virüs alarmı: Hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor

Çin'in Yunnan eyalatinde bilim insanları, yarasalarda ve insanlarda hastalığa neden olabilecek yeni bir virüs türü buldu. BtSY2 adlı virüsün Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 ile aynı aileden olduğu belirtiliyor.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 02:57
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Çin’de yeni virüs alarmı: Hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor

Çin’de yeni virüs alarmı: Hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor
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Çin'de yeni virüs paniği endişeye neden oldu. Çin'in Yunnan eyalatinde yarasalarda ve insanlarda hastalığa neden olabilecek yeni bir virüs türü bulundu.

YENİ VİRÜS TEHLİKELİ Mİ?

Bilim insanları, Çin'in güneyindeki yarasalarda gizlendiği keşfedilen bir virüsün, insanlara bulaşma potansiyeli olan beş tehlikeli virüsten biri olduğunu söyledi. Ntv’nin haberine göre, BtSY2 olarak adlandırılan virüsün, Covid-19’a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 ile yakın akraba olduğu açıklandı.

BtSY2 VİRÜSÜ NEDİR, BELİRTİLERİ NE?

BtSY2 olarak adlandırılan virüsün, Covid-19’a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 ile yakın akraba olduğu açıklandı.

Çalışmanın yazarları yaptıkları açıklamada; "Hem SARS-CoV-2 hem de SARS-CoV ile yakından ilişkili insanlar veya çiftlik hayvanları için bulaşıcı olması muhtemel yeni beş virüs türü belirledik. Bunlardan en endişe vereni ise BtSY2 adlı virüstür." ifadelerine yer verdi. 

Araştırmacılar, endişe verici bir şekilde aynı anda tek bir yarasayı enfekte eden çok sayıda virüsün bulunduğunu kaydetti. Nottingham Üniversitesi'nde virolog olan Prof. Dr. Jonathan Ball, "Ana mesaj, yarasaların çok sayıda farklı virüs türünü barındırabileceği ve ara sıra onlara aynı anda ev sahipliği yapabileceğidir. Bu tür ortak enfeksiyonlar, özellikle corona virüs gibi ilgili virüslerle, virüse kritik genetik bilgi parçalarını takas etme fırsatı vererek doğal olarak yeni varyantlara yol açar" dedi.

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Mücevher gezgen
29.11.2022 03:59
Her hastalıkta çinden çıkıyor valla her pisliğide onlar yiyor ne olack kuralsızca her ne bulurlarsa yiyorlar dünya çini denetim altına alıp bunları sokmaması lazım ülkelerine  
 
Mehmet Yıldız
29.11.2022 03:08
İnsanlığın eliyle laboratuvarda gen teknolojisi ile elde ettiğiniz virüslerle insanları katledin. Size de bu yakışır. İnsanlığın aşağılık varlıkları.  
 
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