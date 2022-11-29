Çin’de yeni virüs alarmı: Hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor

Çin'de yeni virüs paniği endişeye neden oldu. Çin'in Yunnan eyalatinde yarasalarda ve insanlarda hastalığa neden olabilecek yeni bir virüs türü bulundu.

YENİ VİRÜS TEHLİKELİ Mİ?

Bilim insanları, Çin'in güneyindeki yarasalarda gizlendiği keşfedilen bir virüsün, insanlara bulaşma potansiyeli olan beş tehlikeli virüsten biri olduğunu söyledi. Ntv’nin haberine göre, BtSY2 olarak adlandırılan virüsün, Covid-19’a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 ile yakın akraba olduğu açıklandı.

BtSY2 VİRÜSÜ NEDİR, BELİRTİLERİ NE?

BtSY2 olarak adlandırılan virüsün, Covid-19’a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 ile yakın akraba olduğu açıklandı.

Çalışmanın yazarları yaptıkları açıklamada; "Hem SARS-CoV-2 hem de SARS-CoV ile yakından ilişkili insanlar veya çiftlik hayvanları için bulaşıcı olması muhtemel yeni beş virüs türü belirledik. Bunlardan en endişe vereni ise BtSY2 adlı virüstür." ifadelerine yer verdi.

Araştırmacılar, endişe verici bir şekilde aynı anda tek bir yarasayı enfekte eden çok sayıda virüsün bulunduğunu kaydetti. Nottingham Üniversitesi'nde virolog olan Prof. Dr. Jonathan Ball, "Ana mesaj, yarasaların çok sayıda farklı virüs türünü barındırabileceği ve ara sıra onlara aynı anda ev sahipliği yapabileceğidir. Bu tür ortak enfeksiyonlar, özellikle corona virüs gibi ilgili virüslerle, virüse kritik genetik bilgi parçalarını takas etme fırsatı vererek doğal olarak yeni varyantlara yol açar" dedi.