Sağlık Bakanı Fahrettin Koca HPV aşısına ilişkin yürütülen kampanya hakkında açıklama yaptı. HPV aşısının ücretsiz olmasına yönelik yürütülen kampanya sonuç verdi. Peki, HPV aşılaması başlayacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin koca HPV aşılaması için ne dedi? HPV aşılaması ne zaman başlayacak?

Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısına dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez açıklama yaptı. Fahrettin Koca, "Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada HPV aşısına ilişkin ''Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız ve kapsamını kademe kademe genişleteceğiz. ''HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok'' dedi ve Koca şöyle devam etti:

''Ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk kararlar alınmasının kimseye bir faydası yok. Yaptığımız planlamaya göre, yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız.'' şeklinde konuştu.