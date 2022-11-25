25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • HPV aşılaması başlayacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin koca HPV aşılaması için ne dedi? HPV aşılaması ne zaman başlayacak?

HPV aşılaması başlayacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin koca HPV aşılaması için ne dedi? HPV aşılaması ne zaman başlayacak?

Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı için uzun süredir kampanya yürütülüyor. HPV aşının ücretsiz olması istenen kampanyaya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca HPV aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, HPV aşılaması başlayacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin koca HPV aşılaması için ne dedi? HPV aşılaması ne zaman başlayacak?

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 14:51
Takip Et

HPV aşılaması başlayacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin koca HPV aşılaması için ne dedi? HPV aşılaması ne zaman başlayacak?

HPV aşılaması başlayacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin koca HPV aşılaması için ne dedi? HPV aşılaması ne zaman başlayacak?
+
Aa
-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca HPV aşısına ilişkin yürütülen kampanya hakkında açıklama yaptı. HPV aşısının ücretsiz olmasına yönelik yürütülen kampanya sonuç verdi. Peki, HPV aşılaması başlayacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin koca HPV aşılaması için ne dedi? HPV aşılaması ne zaman başlayacak?

Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısına dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez açıklama yaptı. Fahrettin Koca, "Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada HPV aşısına ilişkin ''Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız ve kapsamını kademe kademe genişleteceğiz. ''HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok'' dedi ve Koca şöyle devam etti:

''Ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk kararlar alınmasının kimseye bir faydası yok. Yaptığımız planlamaya göre, yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız.'' şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
4
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
5
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
6
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
7
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿Ali Babacan kadına şiddete karşı sokağa çıktı
﻿Ali Babacan kadına şiddete karşı sokağa çıktı
﻿Ali Babacan kadına şiddete karşı sokağa çıktı
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bakan Muş açıkladı: 15 Milyarlık paket hemen gönderilecek
﻿Bakan Muş açıkladı: 15 Milyarlık paket hemen gönderilecek
﻿Bakan Muş açıkladı: 15 Milyarlık paket hemen gönderilecek
﻿Antalya’da yazdan kalma bir gün
﻿Antalya’da yazdan kalma bir gün
﻿Antalya’da yazdan kalma bir gün
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.