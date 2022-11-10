﻿Dünya katmanını aşarak bir eve göktaşı düşme olasılığı açıklandı

Kaliforniya’da yaşayan bir kişi evine alevli bir göktaşı çarptığını ve evinin yandığını iddia etti. Bu ihtimal üzerine araştırma yapan bilim insanları bu ihtimalin imkansız olmadığını belirtti.

Nevada ilçesinde sığır çiftçisi Dustin Procita'nın evi, geçtiğimiz Cuma gecesi alevler içinde kaldı. Procita yerel haber kaynakları ile yaptığı görüşmede, "Büyük bir patlama duydum. Duman kokusu almaya başladım ve verandama çıktım ve tamamen alevler içinde kalmıştı" ifadelerini kullandı.

Bölge bulunan birkaç araç kamerasının, yangın çıktığı sırada gece gökyüzünden inen bir ışık topunu görüntülediği ortaya çıktı. İki olay henüz resmi olarak ilişkilendirilmemiş olsa da, Procita ve kasabasındaki birçok kişi ateş topunun ev yangınını ateşlediğini düşündü.

Procita, "Ne olduğunu görmedim, ama konuştuğum herkesten: gökten düşen bir 'alevli topun' o genel alana indiğini duydum" dedi.

Bölgenin İtfaiye Departmanından Kaptan Josh Miller "Önce bir kişi bana bundan bahsetti ve ‘tamam, bunu aklımın bir köşesine koyacağım dedim. Ama sonra daha fazla insan - iki, üç veya dört kişi daha - gelip bunun hakkında konuşmaya başladı."

Meteorların büyük çoğunluğunun (yüzde 90 ila 95 arası) Dünya atmosferine girdiklerinde tamamen yanarak büyük miktarda ısı ürettikleri ve gece gökyüzünde parlak bir çizgi oluşturduğu biliniyor. Tahminler, Dünya'nın yüzeyine kaç tane meteorun ulaştığına göre değişiyor, ancak yakın tarihli bir araştırma, yılda yaklaşık 6.100 meteorun veya her gün yaklaşık 17 meteorun yere ulaştığını buldu. Dünya yüzeyinin yüzde 71'i su olduğu için, bunların çoğunluğu denizlere ve okyanuslara düşüyor. Kalan kısmının yine önemli bir miktarı da dünyanın daha ıssız bölgelerine düşüyor.

Wired'ın hesaplarına göre, her şey düşünüldüğünde, evinize bir göktaşı çarpma olasılığı 3.921.910.064.328'de birdir. Başka bir deyişle, piyango büyük ödülünü kazanma olasılığınız, çatıdan yanan bir uzay topunun gelmesinden çok daha yüksek.