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Dünyaya en fazla metan gazı yayan ülkeler belli oldu

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), metan gazının en çok hangi ülkeler tarafından yayıldığını açıkladı. Dünyayı en çok kirleten ülkelerin Türkmenistan, İran, Meksika ve ABD olduğu görüldü.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 10:54
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Dünyaya en fazla metan gazı yayan ülkeler hangileridir

Dünyaya en fazla metan gazı yayan ülkeler belli oldu
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NASA'nın açıklamasına göre, Dünya Yüzeyi Mineral Toz Kaynak Araştırması'nın (EMIT) temmuzda Uluslararası Uzay İstasyonuna üs kurmasından bu yana Güneybatı ABD, Orta Asya ve Orta Doğu'da "süper yayıcılar" tespit edildiği açıklandı. 

Ülkelerin birinci sırasında Türkmenistan, yer alırken ikinci sırada İran, üçüncü sırada ise Meksika yer aldı. ABD ise listeye dördüncü sırada kendine yer buldu. 

NASA Başkanı Bill Nelson, "Metan gazı emisyonlarını dizginlemek, küresel ısınmayı sınırlamanın anahtarıdır. Bu heyecan verici yeni gelişme, araştırmacıların yalnızca metan sızıntılarının nereden geldiğini daha iyi belirlemesine yardımcı olmanın yanı sıra onların hızlı şekilde nasıl ele alınabilecekleri konusunda fikir veriyor" açıklamalarında bulundu.

Süper yayıcılar, fosil yakıt, atık veya tarım sektörlerinde yüksek oranlarda metan yayan tesisler, ekipman ve diğer altyapılardan oluşmaktadır.

METAN GAZI NEDİR?

Doğalgazın ana bileşenlerinden biri olan metan gazı, petrol ve gaz sondajlarından ve fosil yakıtları taşıyan boru hatlarından sızabiliyor, çöpler ve tarımsal uygulamaların yanı sıra gaz çıkaran ineklerden de kaynaklanmaktadır.

İnsan kaynaklı iklim krizine karbondioksitten sonra en büyük ikinci katkıyı sağlıyor. Bu yüzden metan gazıyla mücadele dünyanın geleceği için çok büyük bir önem taşıyor.

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