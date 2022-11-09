Uganda ilk uydusunu başarıyla uzaya gönderdi

Uganda Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ugandalı ve Japon mühendisler tarafından geliştirilen "PearlAfricaSat-1" isimli uydunun aralık ayında alçak yörüngeye yerleşmiş olacağını açıkladı. İlk uydu başarıyla uzaya yerleştirildi.

Uydunun hava durumu tahminleri, su seviyesi kontrolü, doğal kaynakların haritalandırılması ve tarımsal amaçlı kullanılacağı açıklandı.

Afet önleme ve altyapı planlamada da kullanılacak olan uydunun, ABD Havacılık ve Uzay Dairesince (NASA) fırlatıldığı bildirildi.

Uganda'nın ilk uydu programı olma özelliği taşıyan uydunun daha sonra bu alanda yetişen yerel mühendislerle iletişim kuracağının da altı çizildi.

Şu anda Sahra Altı Afrika'da Gana, Nijerya, Güney Afrika, Etiyopya ve Ruanda gibi az sayıda ülkenin uzayda uydusu bulunuyor.

UYDUNUN UZAYA GÖNDERİLDİĞİ AN BÖYLE FOTOĞRAFLANDI

(Kaynak: AA)