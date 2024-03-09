Bilim İnsanları Fosilleri Diriltecek

Amerika’daki Harvard Üniversitesi’nde çalışan George Church, 2021 Şubat’ında girişimci Ben Lamm ile Dallas merkezli Colossal Biosciences firmasını kurdu. Firma bağış ve çeşitli fonlar sayesinde kısa sürede ciddi bir maddi güce ulaştı. Nakit havuzunun genişlemesiyle de pek çok zorlu projelere imza atmayı başardı: Fil yavrusunu hamile bırakabilecek yapay bir rahim geliştirmek gibi dikkat çekici projeleri de hala devam ettiriyor. Fakat yeni projeleri bugüne kadar yaptıklarını bile gölgede bıraktı.

Colossal Biosciences, Çarşamba günü duyurduğu yeni projesiyle bütün dünya bilim insanlarının dikkatini bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Colossal Biosciences’ın biyolojik bilimler başkanı Eriona Hysolli tüylü mamutun yaşayan en yakın akrabası olan Asya filinin hücrelerini embriyonik bir duruma yeniden programladıklarını açıkladı. Daha açık ifade etmek gerekirse dünyada ilk kez bir fil hücresinden yeni bir kök hücre üretilmiş oldu. Proje ekibi, çalışma detaylarını uluslararası bilimsel bir dergide tüm detaylarıyla paylaşacaklarını fakat söz konusu makalenin henüz hakem değerlendirmesinde olduğunu belirtti.

Şirketin devasa projelerinde baş bilim insanı olarak yer alan Hysolli "Bu çalışma sayesinde Asya filinin benzersiz biyolojisini de inceleme fırsatı bulacağız. Dahası, bu canlının hücreleri kansere karşı inanılmaz bir dirence sahip, kanser tedavisinde de çok ciddi bir koz olarak kullanabileceğimizden şüphem yok” dedi.

Açıklamanın devamında, incelemeler boyunca 53 yünlü mamut genomunun analiz edildiği ve farklı bölgelerde keşfedilen mamut fosilleri üzerinde yapılan kapsamlı tetkikler sayesinde mamutları eşsiz kılan genlerin tüm açıklığıyla belirlendiği kamu oyuna duyuruldu. Elde edilen bulgular sayesinde mamutları diriltmenin kısa bir süre sonra mümkün olacağı açıklandı. Church ayrıca “Uzun bir yol kat ettik. Elimizdeki mamutların DNA kalitesi yaşayan fillerden hatta insanlardan topladığımız DNA örnekleri kadar iyidir" dedi.

Church ve Hysolli, mamutları orjinal hallerinde diriltmenin yanında arktik sıcaklıklara dayanabilen, mamutu andıran bir yaratık yaratmak için Asya filinin DNA'sını kullanacaklarını fakat bunun için mevzu bahis hücrelere kaç genetik değişiklik yapmanın lazım geldiğini açıklamadılar. Bunun yanı sıra yaratılacak yeni cinsin dişleri olmayan farklı bir türünün de tasarlandığını bildirdiler.

Colossal ayrıca Tazmanya kaplanını 2022'de ve dodo'yu 2023'te diriltme planlarını da duyurdu ancak mamut üzerindeki çalışmaları en uzun süren projeleri olarak tarihe geçmiş oldu.