Kütahya'da damadını vurarak öldürdü

Elde edilen bilgilere göre, 4 Mart günü Gültepe Mahallesi Derya Sokak'ta bunulan E.A. adlı şahıs, ailevi nedenler gerekçesiyle damadı Bekir Karasu ile tartışma yaşadı. 44 yaşındaki kayınpeder E.A., tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 27 yaşındaki damadı Karasu'yu tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Karasu, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Altı gündür hastanede tedavi altında bulunan damat Karasu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve altı günün sonunda hayatını kaybetti. Zanlı E.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.