Bilim insanları kanıtladı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırmaya baş ve boyun bölgesinde kanser sorunu yaşayan 555 kişi dahil edildi. Tedaviden iki yıl sonra kanser, yaklaşık 395 bin TL’den (19.000 Sterlin) daha az kazanan hanelerdeki hastaların üçte biri için geri dönerken, bu oran geliri ortalama 1 milyon 100 bin TL (56.000 Sterlin) üzerinde olanlarda yüzde 12 idi.



Sonuçlar değerlendirildiğinde, daha yoksul hastalarda hastalığın tekrarlama olasılığı iki kat daha fazlaydı. Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden uzmanlar, yaşam maliyetinin binlerce eski kanser hastasını etkileyebileceğini çünkü bakıcıları karşılamayı, sağlıklı beslenmeyi veya faturaları ödemeyi zorlaştırdığını açıkladı

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği konferansında sunulan araştırmanın yazarı Dr. Christopher Noel, servet eşitsizliğinin “insanların sadece yaşam kalitelerinden ödün vermekle kalmayıp aslında hayatta kalmalarını da etkilediğini” söyledi.

Dr. Noel, düşük gelirli hastaların tedavi planlarına uyma veya bir radyoterapi kürünü tamamlama olasılıklarının daha düşük olabileceğini ve tümörlerinin tekrarlama riskini artırabileceğini de ekledi.

Uzmanlara göre, sağlıklı beslenme ve yükselen elektrik faturaları gibi kalemlerin bile hastalıkta etkisi olacak. Doğru beslenmek, sağlıklı ve rahat bir ortamda yaşamak, vücudun kanser tedavisi için yeterince zinde olmasında büyük rol oynuyor.