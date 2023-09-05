Bilim insanları kanser riskini azaltan sporu açıkladı. Haftada 2 kere yapmak hayat kurtarıyor

‘Hatha yoga’ diye bilinen yoga türünün kanser riskini azalttığını bilim insanları açıkladı.

Bilim insanları kanser riskini azaltan sporu açıkladı. Haftada 2 kere yapmak hayat kurtarıyor

TGRT Haber’den Burcunur Yılmaz’ın Independent'ten çevirdiği habere göre; Çalışma, kanseri atlatanlar için ‘Hatha yoga’ diye bilinen yoga türünün vücuttaki kötü huylu hastalıkla ilişkili inflamasyon işaretleri üzerindeki etkisini değerlendirildi.

‘Hatha yoga’ diye bilinen yoga türünü içeren Yocas, kanserden kurtulanlara hitap ediyor.

Araştırmada, günde yarım saat yürüyüşün kanser hastalarında yorgunluğun azalmasına da katkı sunabileceği ifade edildi.

Fakat Rochester Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Karen Mustian'ın da dahil olduğu araştırmacılar, bu tarz inflamasyonlarla yoga ve egzersiz gibi ilaç olmayan müdahaleler üzerinden yapılan mücadelenin etkinliğinin bilinmediğini dile getirdi.

Bilim insanları, bulguları Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin bu haftaki yıllık toplantısında sunulan yeni bir klinik deneyde, Yocas'ın vücuttaki inflamasyon işaretleri üzerindeki etkisini plaseboyla kıyasladı.

Araştırmacılar çalışmaya dahil ettikleri, kanserden kurtulan 500'ün üzerinde kişinin her birini Yocas veya plasebo tatbik eden gruplardan birine rastgele atadı.

Yocas grubu 4 hafta boyunca haftada iki kere, günde 75 dakika hatha yogası yaparken, plasebo grubuysa benzer bir periyotla hayatta kalma tavsiyesi temelli sağlık eğitim programına katıldı.

Araştırmacılar her iki müdahalenin de sertifikalı sağlık uzmanlarınca yönetildiğini dile getirdi.

Çalışmada, katılımcılardan müdahaleleri öncesi ve sonrası serum örnekleri toplayan bilim insanları, inflamasyon işaretlerini değerlendirildi.

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