Bill Gates korona ve gizli konular hakkında ilk kez konuştu. Tüm şüpheler onu gösteriyordu

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Bill Gates korona ve gizli konular hakkında ilk kez konuştu. Tüm şüpheler onu gösteriyordu
ABD’li milyarder Bill Gates koronavirüs salgını ve gizli konular ile ilgili ilk kez konuştu. Microsoft’un kurucusu milyarder, salgının yayılması konusunda suçlanırken aşılar ile insanlara çip taktığı iddia edilmişti.

Micrososft’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates hakkında koronavirüs salgını ile ilgili iddialar dünya gündeminin üst sıralarında yer alıyordu. ABD’li milyarder, koronavirüs salgınının yayılmasından sorumlu tutulurken aşılar ile insanlara çip yerleştirmekle suçlanıyordu.

Bill Gates hakkında çıkan komplo teorileri hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu. Katıldığı podcast yayınında açıklamalar yapan Gates, başına gelen komik anları anlattı. Sokakta yürüdüğünde insanların yanına gelip kendisini takip etmekle suçladıklarını ve salgından kâr elde ettiğini söylediklerini anlatan Gates, bu durumu komik bulduğunu söyledi.

İLK KEZ BU KADAR AÇIK KONUŞTU

ABD’Lİ milyarder hakkında çıkan iddialar ve karşılaştığı durumlarla ilgili şunları söyledi:

"Ben bunu aslında komik buluyorum çünkü ben neden senin nerede olduğunla ilgileneyim. Yani gerçekten zamanımı böyle mi geçiriyorum? Sizi takip ederek" ifadesini kullandı. Ünlü iş insanı, "Küresel olarak bakınca bu salgından kâr elde etmem ya da bundan faydalanmam tamamen beklenmedikti. Aklıma böyle bir şey gelmezdi"

“SITMA VAKALARI ÇIKTI İNSANLAR BENİ SUÇLADI”

Salgının azalmasıyla hakkında çıkan komplo teorilerinin de azaldığına dikkat çeken ABD’li milyarder, , "ABD'de birkaç sıtma vakası çıktı ve hemen insanlar beni suçladı" dedi. Gates son dönemde ABD’de aldığı tarlalar ile ilgili Aldığım tarlaların yüzölçümünün insanlığın beslenmesine çok büyük bir etkisi yok" şeklinde konuştu.

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