Bill Gates: Ağaç dikmenin faydası yok. Ağaçların iklime iyi geldiğine sadece aptallar inanır

ABD’de The New York Times’ın iklim üzerine gerçekleştirdiği panele katılan dünyanın en zengin 6. insanı olan ve her komplo teorisinin arkasından çıkan Bill Gates ağaç dikmenin yararlı olmadığını iddia etti.