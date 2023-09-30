Bill Gates: Ağaç dikmenin faydası yok. Ağaçların iklime iyi geldiğine sadece aptallar inanır

ABD’de The New York Times’ın iklim üzerine gerçekleştirdiği panele katılan, dünyanın en zengin isimlerinden, Microsoft’un kurucusu Bill Gates şimdi de ağaç dikmenin yararlı olmadığını iddia etti.

Daha önce yapay eti teşvik ederek, metan gazı salınımını azaltabileceğini ileri süren ünlü milyarder, bu kez de “Ağaç dikmiyorum. Ağaç dikmenin faydası hala kanıtlanmamış bir şey. Ağaçların iklim için iyi olduğuna sadece aptallar inanır” ifadelerini kullandı.

Öyle ki 35 yaşındaki genç yatırımcı Merritt Jenkins, robotik ormancılık konusunda ağaçları keserek toprak altına gömmeyi ve böylelikle karbon salınımını azaltmayı amaçlayan bir projeyle adını duyurmuştu.

Daha sonra Jenkins’i fonlayanların başındaki ismin ise Breakthrough Energy ve sahibi Bill Gates olduğu ortaya çıkmıştı.

AŞI ŞİRKETLERİNE YAPTIĞI YATIRIMLAR DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Gates'in, Kovid-19 pandemisinde çok tartışılan aşı şirketlerine yaptığı yatırımlar hala hafızalarda tazeliğini korurken, küresel ısınmayı iki derece düşürmek için, atmosfere tebeşir tozu püskürtmek projesine 20 bin uçakla İsveç'te başlayacağı da hala tartışılan konular arasında yer alıyor.