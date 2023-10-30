Koronavirüs salgını sonrası çıkan komplo teorilerine en çok konu olan isim Microsoft’un kurucusu Bill Gates olmuştu. Aşı çalışmalarına büyük miktarda kaynak aktaran ABD’li milyarder daha önce de sağlık alanında büyük bağışlar yapmıştı. Tüm dünyada gündem olan iddiaya göre Bill Gates, koronavirüs aşılarına mikroçip yerleştirerek insanları izliyordu.

ABD’li milyarder geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarda söz konusu iddianın gülünç olduğunu belirterek yalanlamıştı.

AZERBAYCANLI SPİKERDEN FLAŞ YORUM

Azerbaycanlı kadın spikerden Bill Gates’in insanlara ‘çip takacağı’ yönündeki iddialara çarpıcı bir yorum yaptı. Kadın spiker, Bill Gates’in eşinden boşanmasına dikkat çekerek “Sonra da diyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek. Adam arvadı ile yola gidebilmiyir. Goyabilse arvada koyar” dedi. Söz konusu çıkış, “Bill Gates’in çip planını Azerbaycanlı spiker bozdu” şeklinde yorumlandı.