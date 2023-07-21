Billur Kalkavan'ın mezarının son hali sevenlerini kahretti. 9 ay önce vefat etmişti

9 ay önce akciğer kanseriyle mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın mezarının son hali sevenlerini kahretti.

Billur Kalkavan'ın mezarının son hali sevenlerini kahretti. 9 ay önce vefat etmişti

15 Ekim 2022'de vefat eden Billur Kalkavan'ın ölümünden yalnızca 9 ay sonra mezarının son halinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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Mezarın bakımsız, terk edilmiş hali tüm sevenlerini üzdü.

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9 AY ÖNCE VEFAT ETMİŞTİ

Ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, akciğer kanseriyle mücadelesine yenik düşerek 15 Ekim 2022'e hayatını kaybetmişti. Kalkavan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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MEZARININ SON HALİ YÜREK BURKTU

Billur Kalkavan'ın defnedildiği gün çiçeklerle donatılmış olan mezarının son hali sosyal medyaya sızdı.

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Görüntülerde mezarının son halinin bakımsız ve mezar taşının ise kırık olması yürekleri burktu.

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