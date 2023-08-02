Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın yeni mezarı tamamlandı

Kanseri teşhisi koyulan ve tedavi gördüğü sürede hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın mezarının bakımsız hali sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Oyuncunun uzun yıllar boyunca hayat arkadaşı olan Buğra Bahadırlı 'Bana büyük haksızlık yapılıyor' diyerek eleştirilere isyan etmişti. O görüntülerin ardından Billur Kalkavan'ın mezarı tamamlandı.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın yeni mezarı tamamlandı

Akciğer Kanseri nedeniyle 15 Ekim 2022 tarihinde hayatını kaybeden Billur Kalkavan, düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir videoda Kalkavan'ın mezarının bakımsız, mezar taşının ise kırık olması herkesi üzmüştü. Mezarın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü ismin hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı eleştirilmişti.

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Buğra Bahadırlı, Habertürk'e yaptığı açıklamada "Bana büyük haksızlık yapılıyor. Bilip - bilmeden eleştiriyorlar. Hakaret edenler bile oldu. Kişilik haklarıma saldırıdan dolayı hepsi hakkında hukuksal hakkımı kullanacağım." demişti. Buğra Bahadırlı, mezarın yapımı için Kurban Bayramı'ndan hemen önce sipariş verildiğini söylemişti.

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Bahadırlı'nın da dediği gibi Billur Kalkavan'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan mezarının restorasyonuna geçtiğimiz hafta başlanmıştı. Mezar taşının da tamamlanmasıyla mezar son halini aldı.

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