BİLSEM bireysel değerlendirme 28 Temmuz’da gerçekleşti. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler BİLSEM mülakat sonuçlarına nereden bakılması gerektiğini araştırıyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçlarına nereden bakılır?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) mülakat sonuçları için geri sayım başladı. BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasının 28 Temmuz'da tamamlanmasıyla birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan BİLSEM mülakat sonuçlarına çevrildi.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri aralığında tamamlandı.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin BİLSEM mülakat sonuçları 4 Ağustos’ta ilan edilecek.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 07 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, mülakat sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.