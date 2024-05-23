Bin 183 yaşındaki porsuk ağacının kesilmesine suç duyurusu

Bu tepkilerin ardından mahalle sakinleri, bugün Zonguldak Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Mahalle sakini Engin Zaman ve beraberindekiler, ağacın kesilmesine ilişkin olarak yapılan basın açıklamasında müteahhidin izin almadan ağacı kesmesini sert bir dille eleştirdi. Zaman, yaptığı açıklamada, "Bu kadar vahim bir durumda bin 183 yıllık ağaç kesildi. Bundan sonraki süreçte en azından maden müzemizde sergilenmeli ve gelecek kuşaklara saklanmalı. Ağacın korunması için gerekli müracaatlarımızı yapacağız" dedi.

Basın açıklamasına sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve CHP'li yöneticiler de katıldı.