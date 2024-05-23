Bin 183 yaşındaki porsuk ağacının kesilmesine suç duyurusu

Kaynak: İHA
Bin 183 yaşındaki porsuk ağacının kesilmesine suç duyurusu

Zonguldak'ta bulunan Elvanpazarcık beldesi Hayat Mahallesi'nde 5 gün önce tersip bendi çalışması nedeniyle DSİ'nin yüklenici firması tarafından kesilen bin 183 yaşındaki porsuk ağacı, mahalle sakinlerinin büyük tepkisine neden oldu.

Bu tepkilerin ardından mahalle sakinleri, bugün Zonguldak Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Mahalle sakini Engin Zaman ve beraberindekiler, ağacın kesilmesine ilişkin olarak yapılan basın açıklamasında müteahhidin izin almadan ağacı kesmesini sert bir dille eleştirdi. Zaman, yaptığı açıklamada, "Bu kadar vahim bir durumda bin 183 yıllık ağaç kesildi. Bundan sonraki süreçte en azından maden müzemizde sergilenmeli ve gelecek kuşaklara saklanmalı. Ağacın korunması için gerekli müracaatlarımızı yapacağız" dedi.

Basın açıklamasına sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve CHP'li yöneticiler de katıldı.

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