Bin lira ile alışverişe gidiyorum ama poşet boş. Fransa’dan geliyorum Allah size kolaylık versin

Fransa'dan gelen bir gurbetçi, Türkiye'deki ekonomik koşulların ne durumda olduğunu elindeki Euro’yla hesap yaparak açıkladı.

Sokak röportajında konuşan ve Fransa’dan geldiğini söyleyen bir gurbetçi, "Berbat bir durumda burası. Allah size kolaylık versin. Bu ülkenin düzeleceğini zannetmiyorum. Daha da kötüye gidiyor." ifadeleriyle ülkenin ekonomik durumuna dikkat çekti.

"1000 LİRA İLE ALIŞVERİŞE GİDİYORSUN AMA POŞET BOŞ"

Gurbetçi, günlük hayatın zorluklarına da işaret ederek, "Günlük 200 euro kalmıyor elimde. Alışverişe gidiyorsun, 1000 lira. Ama poşet boş." diyerek alışveriş fiyatlarının yüksekliğinden ve alım gücünün düşüklüğünden yakındı.

Fransa’da aldığı bir pantolon ve Türkiye’de aldığı pantolonu kıyaslayan gurbetçi, Türkiye'deki ekonomik yaşam koşullarının giderek kötüleştiğine dair şu ifadeleri kullandı:

19 Avroluk ürün (kot pantolon) Türkiye’de 29,90 Euro düşünün. Türk parasıyla kıyasladıktan sonra etiketi koyuyorlar.

Yabancılar dahi ülkenin ekonomik sıkıntılarını hissederken vatandaşlar gelecek konusunda endişelerini her geçen gün dile getirmeye devam ediyor.

Bu durum, hükümetin ve ilgili kurumların ekonomik politikalarda daha etkili ve sürdürülebilir çözümler üretme ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu.