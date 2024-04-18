"Ne ıstakozu makarnayı zor buluyoruz" Sokak röportajında "Hiç ıstakoz yediniz mi?" sorusuna ilginç cevaplar verildi

Kaynak: Haber Merkezi
"Ne ıstakozu makarnayı zor buluyoruz" Sokak röportajında "Hiç ıstakoz yediniz mi?" sorusuna ilginç cevaplar verildi
Son günlerde iyice popüler olan denizlerin pahalı kabuklusu ıstakoz sokak röportajında vatandaşlara soruldu.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monoca tatilinde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması bir haftadır gündemdeki yerini korurken, denizlerin "pahalı kabuklusu" üzerini bir çok haber yapıldı.

Sosyal medyada "X" platformunda yapılan bir sokak röportajında ise, vatandaşlara "Hiç ıstakoz yediniz mi?" sorusu yöneltildi.

Verilen cevaplar, hem düşündürdü hem güldürdü.

Ayrıca paylaşımın altına yapılan yorumlar da hayli ilginçti.

Kimi. "Ben ıstakozu görsem kertenkele diye kafasına terlikle vururum" derken, kimi de ıstakozu "sakız" anlayıp, "Ne sakızı?" diye sordu.

Istakoza "dinen haram" diyenlerin de çıktığı röportajda en çarpıcı tespiti, çocuğuna değil ıstakoz balık bile yediremediğini söyleyen bir kadın yaptı.

Genç annenin "Ne ıstakozu, makarnayı zor buluyoruz" sözleri, ülkenin yaşadığı ekonomik durumun kısa özeti gibiydi.

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