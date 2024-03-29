Sokak röportajında tepki toplayan konuşma: 'Atatürk'ün bize bir faydası yok. Atatürk öldü ya. Erdoğan gibisi gelmez'

Sokak röportajında konuşup Atatürk hakkında 'Atatürk öldü, bize ölüden fayda yok' deyip üzerine 'Tayyip gibi bir adam bir daha dünyaya gelmez' dedi. O sırada yaşlı amcanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiğini duyan kadın yaşlı adama saldırdı:

'Senin dişlerini eline dökerim mamayla beslenirsin. Tayyip'i ağzına alırken bismillah de abdest al. Seni bir döverim'