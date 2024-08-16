Bin pişman olmak deyimi ne anlama geliyor?

Bin pişman olmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin yaptığı bir eylem veya aldığı bir karardan dolayı derin bir pişmanlık hissetmesini ifade eder.

Bu deyim, kişinin yanlış bir adım attığını ya da hatalı bir seçim yaptığını fark ettikten sonra, yaşadığı yoğun üzüntü ve vicdan azabını anlatır. Yani, kişi o an geri dönüp yaptıklarını değiştirmek isteyecek kadar büyük bir pişmanlık yaşar. Bu pişmanlık o kadar derindir ki, sanki bin kez pişman olmuş gibi bir his uyandırır.

Büyük bir hata ya da yanlış karar sonrası hissedilen derin ve çoğaltılmış pişmanlığı betimler.

BİN PİŞMAN OLMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kader'i işe aldığıma bin pişman oldum, akşama kadar kaytarmak için yer arıyor."