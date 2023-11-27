Bin yıllık gelenek yok oluyor. Kemaliye’nin son kapı tokmak ustası hayatını kaybetti

Derin kanyonlar arasında uzanan bir vadiye yerleştirilmiş küçük ve şirin bir ilçe olan Kemaliye’de asırlardır yaşatılan ve Türklerin Şamanizm'e inandığı dönemdeki geleneklerden olan çeşitli motiflerle kapı süsleme ve demir kapı tokmağı üretimi geleneği, ilçedeki Mustafa Demirci usta tarafından yaşatılıyordu. Kemaliye ilçesinde sadece demirci ustası tarafından üretilen kapı tokmakları motifleri ve sesleriyle bin yıllık bir tarihin kapısını aralıyor.

İlçenin son kapı tokmak ustası olan Mustafa Demirci (67) geçirmiş olduğu ameliyat sonrası hayatını kaybetti.

Demirci, Kemaliye’de Tahta Camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

3 çocuk babası olan Mustafa Demirci’nin vefatıyla birlikte kapı tokmak ustası kalmadı.