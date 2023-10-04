Bina yandı ev sahibi hüngür hüngür ağladı

Avcılar’da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, ev sahibi genç uzun süre gözyaşı döktü.

KAYNAK: İHA
Bina yandı ev sahibi hüngür hüngür ağladı

İHA'nın haberine göre, yangın, Avcılar Cihangir Mahallesi Yelken Sokak’ta saat 12.30'da 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıda onarım sırasında çıktığı belirtilen yangında alevler kısa sürede büyüdü.

Dumanları fark eden ev sahibi ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde bulunan ve dumandan etkilenen yaşlı adama 112 sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın sırasında evde olan vatandaş, “Arkadaşlarımla konuşuyordum, o sırada çatının onarıldığını gördüm. Çatı yanıp tutuştu. İtfaiye ekiplerine haber vermişlerdi. Adam onarırken duman çıktı, fark ettim yangın çıkacağını” dedi.

Binanın yanışını çaresizlik içinde izleyen bir ev sahibi de gözyaşlarını tutamadı.

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