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Su tasarrufu için kılavuz hazırlandı

Her alanda olumsuz etkileri ortaya çıkan iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çok sayıda tedbir alınıyor. Bakanlıkça bu kapsamda özellikle toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmaya yönelik önemli adımlar atılıyor.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 17:44
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Binalarda yüzde 25 su tasarrufu sağlanması için kılavuz hazırlandı

Su tasarrufu için kılavuz hazırlandı
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(AA) Ocak ayında tanıtım toplantısı gerçekleştirilen "su verimliliği seferberliği" kapsamında, binalarda yüzde 25 su tasarrufu sağlanması hedefiyle "Binalarda Su Verimliliği Hedefi ve Uygulama Kılavuzu" hazırlandı ve belirlenen tedbirlerin yaygınlaştırılması için belediyelerle paylaşıldı.

Bireysel su kullanımlarında tasarrufu ve su kaynaklarının korunmasını amaçlayan kılavuzda yer alan "azalt-yeniden kullan-değiştir" stratejileri ile su verimliliği kültürünün toplumun bütün kesimlerince benimsenmesi hedefleniyor.

"Azalt stratejileri" içerisinde, "Eller yıkanırken, diş fırçalarken ve tıraş olurken musluk kapatılmalı. Çamaşır ve bulaşık makineleri tam dolu bir şekilde çalıştırılmalı. Su sızıntıları önlenmeli. Halılar ve balkonlar tasarruflu yöntemlerle temizlemeli, mümkünse sadece silinmeli. Sebze ve meyveler akar musluk yerine su dolu kapta yıkanmalı." önerileri sıralanıyor.

TASARRUF İÇİN ÖNE ÇIKAN ADIMLAR...

"Yeniden kullan" stratejileri de "Yağmur suyu hasadı yapılarak, kazanılan suyun özellikle bahçe sulamada yeniden kullanılmasını, sebze ve meyveleri yıkamak için kullanılan suyun, uygun yerlerde yeniden değerlendirilmesini, arıtma çıkış suyunun toplanarak temizlikte yeniden kullanılmasını, ısınması beklenen akan suyun uygun yerlerde yeniden kullanılmak üzere toplanmasını" kapsıyor.

Sensörlü, düşük basınçlı musluk ve bataryaların kullanılması, akıtılan suyun israfına neden olan tesisatın yenisiyle değiştirilmesi, su ve enerji tasarrufu özelliğine sahip bulaşık ve çamaşır makinelerinin tercih edilmesi "değiştir stratejileri" içerisinde bulunuyor.

Söz konusu stratejilerin hayata geçirilebilmesi adına "Binalarda Su Verimliliği Sistem Kurulumu Talimatı" da hazırlandı.

Bu çerçevede binalarda su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması için "su verimliliği biriminin kurulması", "mevcut durum tespiti", "planlama", "ihtiyaçların belirlenmesi ve temin edilmesi", "eğitim ve farkındalık oluşturma", "uygulama" ve "raporlama" adımları öne çıkıyor.

Söz konusu kılavuza ve sistem kurulumu talimatlarına "www.suverimliligi.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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