4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Kuraklık tehlikesi en çok yağış alan yeri de vurdu. Su tasarrufu çağrısı

Kuraklık tehlikesi en çok yağış alan yeri de vurdu. Su tasarrufu çağrısı

Türkiye’de en çok yağış alan il olarak gösterilen Rize, su sıkıntısı tehlikesi ile karşı karşıya. Kentte azalan yağışlar su seviyesinin düşmesine neden olurken Rize Belediyesi vatandaşların suyu tasarruflu kullanması çağrısında bulundu. Bu yaz yağmur sularının olmadığını ifade eden Ömer Adalı ise, derelerinde kuruduğunu vurguladı.

Galeri Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 13:11
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 13:14
Takip Et
1/10

2/10

Türkiye'nin yıllık ortalama 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan ve her yıl yaşanan sel, heyelan, taşkınlarla gündeme gelen Rize’de su sıkıntısı başladı. Kentte son aylarda azalan yağışlar, su seviyesinin düşmesine ve içme suyu kaynaklarının azalmasına yol açarken, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi.Su tutulan göletlerin bulunmadığı kentte arıtılan dere suyu kaynakları, içme suyu şebekesine veriliyor. Kentte içme suyu sorununa çözüm için akar yüzey suların biriktirileceği gölet projesi hazırlandı.Rize Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kentte 2 yıl önce projelendirilen Andon Vadisi üzerinde yapılacak olan ‘Su Göleti’ projesi’ ile şehrin su sıkıntısı çözülüp kesintisiz bir içme suyuna kavuşturulması hedefleniyor.

3/10

DHA'nın haberine göre; Rize Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada vatandaşların suyu tasarruflu kullanması istendi. Açıklamada, “İlimizde Ağustos-Eylül ve Kasım-Aralık ayları yağış açısından kurak geçmektedir. İlimiz; içme suyu tedariki açısından yağmur suyuna bağlı olarak yüzeysel suların arıtılmasıyla elde edilen suyu kullanmaktadır.

4/10

Bu nedenle uzun süredir yağışların az olması ve buna bağlı olarak yüzeysel suların azalmasından dolayı sık sık su kesintisi yaşanmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu süreçte daha az mağduriyet yaşamak adına bütün vatandaşlarımızı su konusunda tasarruflu olmaya davet ediyoruz.Uzun yıllar boyunca yaşamakta olduğumuz su sıkıntısını gidermek adına iki yıl önce belediyemizin DSİ ile birlikte projelendirdiği ve ilimizin su sıkıntısını giderecek olan; Andon Vadisi üzerinde yapacağımız Su Göleti Projesi’nin ihalesi yapılmış olup kısa bir sürede inşasına başlanacaktır. İvedi bir şekilde tamamlanması planlanan bu proje ile şehrimizin su sıkıntısını çözüp, sağlıklı ve kesintisiz bir içme suyuna kavuşmuş olacağız” denildi.

5/10

Rize’nin her mevsim yağış alan bir bölge olduğunu söyleyen Kenan Aloğlu, “Rize’de bu şekilde kuraklık olduğuna göre diğer şehirleri düşünemiyorum. Küresel ısınma diyorlar gerçekten bu sene bunun anlamını çok iyi anladık. Sularımızı onun için çok verimli kullanmamız gerekiyor. Bizim burada su sıkıntısı hiç olmuyordu ama şimdi bunu hissetmeye başladık. Akan sularımızı değerlendirmemiz lazım, israf yapmamalıyız” dedi.

6/10

Rize’de havaların çok sıcak geçtiğini ifade eden Ömer Adalı, “Bu yaz yağmur çok az yağdı. Önceden burası yazları yağmurlu geçerdi. Bu yaz yağmur sularımız yok. Aradan sularımız kesiliyor ama vatandaşın bu konuda mağdur olmaması gerekiyor. Dereler önceden daha gürül gürül akardı, şimdi iyice suları çekildi” diye konuştu.Günay Bayraktar ise “Bu yaz havalar çok güneşli geçti. Yağmur yağmayınca akan derelerimiz de kurudu. Sularımız azaldı. Bu durum bizi de üzüyor. Aradan sularımız kesiliyor” dedi.

7/10

(İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Karadeniz’de 3-5 gün yağmur yağmazsa kuraklık olacağını belirterek, şöyle konuştu:“Yıllık toplam yağış Doğu Karadeniz’de Rize’de 2 ton. Onu görenler ‘burası ne kadar sulak, her tarafı şarıl şarıl su’ diye düşünüyor ama aslında doğru değil. Karadeniz’de eğim çok fazla, dereler çok kısa, çok hızlı bir şekilde yağan yağmurlar denize karışıyor. Toprak derinliği çok az.

8/10

Yer altı suyu neredeyse hiç yok. O yüzden Karadeniz’de 3-5 gün yağmadığı zaman kurak olur. Su kullanımı konusundaki bu çağrıların tüm yıl boyunca yapılması lazım. Bizde bazen ‘kuraklık var, dikkat edin, suyu düzenli kullanın’ dediğiniz zaman insanlar; ‘su bitecek, tamamen susuz kalacağız deyip halılarını, perdelerini indirip yıkamaya da kalkabilir’.Panik havası yaratmak gibi tehlikeli bir yanı da var. O yüzden su kullanımı, suyu tasarruflu kullanmak her zaman öğretilmesi anlatılması gereken durum”

9/10

10/10

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
1
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
2
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
3
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
4
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
5
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı
6
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
7
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿Trabzonspor'dan Ali Koç'a flaş cevap!
﻿Trabzonspor'dan Ali Koç'a flaş cevap!
﻿Trabzonspor'dan Ali Koç'a flaş cevap!
﻿Dr. Tunçer: Çocuğunuzu seviyorsanız, gereğinden fazla beslemeyin
﻿Dr. Tunçer: Çocuğunuzu seviyorsanız, gereğinden fazla beslemeyin
﻿Dr. Tunçer: Çocuğunuzu seviyorsanız, gereğinden fazla beslemeyin
﻿Adıyaman Belediyesi kırtasiye malzemesi satın alacak
﻿Adıyaman Belediyesi kırtasiye malzemesi satın alacak
﻿Adıyaman Belediyesi kırtasiye malzemesi satın alacak
﻿iPhone 14 Pro’nun ekran özellikleri belli oldu. Her gün bir özelliği sızdırılıyordu
﻿iPhone 14 Pro’nun ekran özellikleri belli oldu. Her gün bir özelliği sızdırılıyordu
﻿iPhone 14 Pro’nun ekran özellikleri belli oldu. Her gün bir özelliği sızdırılıyordu
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Kastamonu’da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti
﻿Kastamonu’da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti
﻿Kastamonu’da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti
﻿Kastamonu’ya patates büyüklüğünde dolu yağdı
﻿Kastamonu’ya patates büyüklüğünde dolu yağdı
﻿Kastamonu’ya patates büyüklüğünde dolu yağdı
﻿SSCB’nin son lideri Gorbaçov Moskova’da toprağa verildi
﻿SSCB’nin son lideri Gorbaçov Moskova’da toprağa verildi
﻿SSCB’nin son lideri Gorbaçov Moskova’da toprağa verildi
﻿Konya'da Türk tarihine ışık tutacak keşif. İslam öncesi döneme ait Türk adının geçtiği yazıt. Türkopol, Türkoğlu anlamına geliyor
﻿Konya'da Türk tarihine ışık tutacak keşif. İslam öncesi döneme ait Türk adının geçtiği yazıt. Türkopol, Türkoğlu anlamına geliyor
﻿Konya'da Türk tarihine ışık tutacak keşif. İslam öncesi döneme ait Türk adının geçtiği yazıt. Türkopol, Türkoğlu anlamına geliyor
﻿Açık hava tesisleri kuruldu. Şanlıurfa'da 'isot reçeli' sezonu başladı
﻿Açık hava tesisleri kuruldu. Şanlıurfa'da 'isot reçeli' sezonu başladı
﻿Açık hava tesisleri kuruldu. Şanlıurfa'da 'isot reçeli' sezonu başladı
﻿Survivor Semih'in eşinden küfürlü tehdit. ''Evli adamlara resimlerini gönderenler...''
﻿Survivor Semih'in eşinden küfürlü tehdit. ''Evli adamlara resimlerini gönderenler...''
﻿Survivor Semih'in eşinden küfürlü tehdit. ''Evli adamlara resimlerini gönderenler...''
﻿Dünyaca ünlü televizyon yıldızı bikini giyince göbek yağları ortaya çıktı.
﻿Dünyaca ünlü televizyon yıldızı bikini giyince göbek yağları ortaya çıktı.
﻿Dünyaca ünlü televizyon yıldızı bikini giyince göbek yağları ortaya çıktı.
﻿Hangi ülkenin ne kadar silahı var? Liste güncellendi
﻿Hangi ülkenin ne kadar silahı var? Liste güncellendi
﻿Hangi ülkenin ne kadar silahı var? Liste güncellendi
﻿Yıllar oyuncu Janset Pacal'ın güzelliğine güzellik kattı. 'Yarım Elma'nın Yonca'sını görenler hayran oluyor
﻿Yıllar oyuncu Janset Pacal'ın güzelliğine güzellik kattı. 'Yarım Elma'nın Yonca'sını görenler hayran oluyor
﻿Yıllar oyuncu Janset Pacal'ın güzelliğine güzellik kattı. 'Yarım Elma'nın Yonca'sını görenler hayran oluyor
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
﻿Merve Boluğur yemek yerken evlenme teklifi aldı. Tektaş yüzüğünü drone getirdi
﻿Merve Boluğur yemek yerken evlenme teklifi aldı. Tektaş yüzüğünü drone getirdi
﻿Merve Boluğur yemek yerken evlenme teklifi aldı. Tektaş yüzüğünü drone getirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.