Kuraklık tehlikesi en çok yağış alan yeri de vurdu. Su tasarrufu çağrısı

(İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Karadeniz’de 3-5 gün yağmur yağmazsa kuraklık olacağını belirterek, şöyle konuştu:“Yıllık toplam yağış Doğu Karadeniz’de Rize’de 2 ton. Onu görenler ‘burası ne kadar sulak, her tarafı şarıl şarıl su’ diye düşünüyor ama aslında doğru değil. Karadeniz’de eğim çok fazla, dereler çok kısa, çok hızlı bir şekilde yağan yağmurlar denize karışıyor. Toprak derinliği çok az.