Kuraklık tehlikesi en çok yağış alan yeri de vurdu. Su tasarrufu çağrısı

Bu nedenle uzun süredir yağışların az olması ve buna bağlı olarak yüzeysel suların azalmasından dolayı sık sık su kesintisi yaşanmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu süreçte daha az mağduriyet yaşamak adına bütün vatandaşlarımızı su konusunda tasarruflu olmaya davet ediyoruz.Uzun yıllar boyunca yaşamakta olduğumuz su sıkıntısını gidermek adına iki yıl önce belediyemizin DSİ ile birlikte projelendirdiği ve ilimizin su sıkıntısını giderecek olan; Andon Vadisi üzerinde yapacağımız Su Göleti Projesi’nin ihalesi yapılmış olup kısa bir sürede inşasına başlanacaktır. İvedi bir şekilde tamamlanması planlanan bu proje ile şehrimizin su sıkıntısını çözüp, sağlıklı ve kesintisiz bir içme suyuna kavuşmuş olacağız” denildi.