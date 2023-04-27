Binali Yıldırım muhalefeti 'işgalci' ilan etti. Binali Yıldırım'ın işgal altındaki adamızı pasaportla girdiği iddia edilmişti

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, muhalefeti "işgalci" ilan etti. Yıldırım'ın sözleri, Ege Denizi'ndeki 20 adamızın AKP döneminde Yunanistan tarafından işgal edilmesini akıllara getirdi. Yıldırım'ın o adalardan birine pasaportla girdiği iddia edilmişti.

Binali Yıldırım muhalefeti 'işgalci' ilan etti. Binali Yıldırım'ın işgal altındaki adamızı pasaportla girdiği iddia edilmişti

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yozgat'taki toplu açılış töreninde konuştu. Yıldırım, “Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. PKK'yı, FETÖ'yü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli liderin seçimidir” ifadelerini kullandı.

Seçimlere kısa bir süre kaldığını söyleyen Binali Yıldırım, şunları ifadeleri kaydetti:

“Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Bu seçim, PKK bölücü terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli ve yerli liderin seçimidir, Türkiye'nin seçimidir. Dağdakilerin dili çözüldü. Gece gündüz açıklama yapıyorlar, '14 Mayıs geçsin, hapishaneler kırılacak, herkes serbest kalacak. 14 Mayıs geçsin, cumhuriyeti değiştireceğiz. Türkiye'yi eyaletlere böleceğiz.' Kuvayı Milliye ruhunu içinde barındıran Yozgat, yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği bu Cumhuriyet'i, terör örgütlerine pazarlayanlara, onun arkasındakilere vermeyeceksiniz değil mi? O halde söz verin. 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla Yozgat'tan seçmeye hazır mısınız?”

YUNAN İŞGALİNE TERK EDİLEN ADAMIZA PASAPORTLA GİRMİŞTİ

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Binali Yıldırım'ın işgal altındaki adamıza pasaportla girdiğini şu sözlerle iddia etmişti:

"Binali Yıldırım, 20 Temmuz 2015'de, Türk toprağı olan Koyun Adası'na, adadaki Yunan polisi ve Yunan gümrük kontrol noktalarından geçerek girmiş. Binali Yıldırım'ı Koyun Adası'na götüren ve adanın limanına demirleyen özel yatın taşıdığı Türk bayrağı rulo yapılarak saklanmış. İzmir'in Koyun Adası Yunan işgali altında olduğu için Binali Yıldırım ve tekne mürettebatı, korkudan Türk bayrağını saklamak zorunda kalmışlar.

Polis ve gümrük kontrol noktalarından ancak pasaportla geçiliyor. Yıldırım, Koyun Adasını 3 kez ziyaret etmiş. Bu durumda Yıldırım'ın pasaportunda üçü giriş üçü çıkış olmak üzere toplam 6 adet Koyun Adası/Yunanistan ( OINOUSSES /GR ) damgası var. Gümrük geçişleri sırasında yapılan işlemler hem yazılı hem de görsel olarak kayıt altına alınıyor. Cumhurbaşkanı başdanışmanı sıfatıyla Koyun Adası'na giden Binali Yıldırım, Yunan işgalini zımnen tanımış ve Yunan işgaline hukuken meşruiyet kazandırmıştır.
Binali Yıldırım, Yunan işgali altında olan Koyun Adası'nda Denizcilik Müzesini de ziyaret etmiş.

Yıldırım'ın ziyaretinden bir ay sonra Yunan Savunma Bakanı Kammenos, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Tellidis ile birlikte İzmir'in Koyun Adasına geldi. Kammenos, Yunan bayrağı altında, Yunan askerleri ile birlikte fotoğraf çektirdi.

İzmir'in Koyun Adası, Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümetleri sayesinde yolgeçen hanına döndü. İpini koparan Yunanlı Bakan ve general/amiraller hiçbir engelle karşılaşmadan Koyun adasına gelip gidiyor."

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