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Binali Yıldırım Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 3 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 16:15
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 16:37
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Binali Yıldırım Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

Binali Yıldırım Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre;  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu (KPSSP93) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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