Binali Yıldırım'dan skandal sözler. Seçime sayılı günler kala iktidar bölücü ve tehlikeli söylemleri arşa ulaştırdı

Binali Yıldırım, 14 Mayıs'a sayılı günler kala bölücü ve tehlikeli söylemlere sarıldı. Yıldırım, “Seçimde ilk defa terör örgütleri de sandığa giriyor” açıklamasında bulundu.

Binali Yıldırım'dan skandal sözler. Seçime sayılı günler kala iktidar bölücü ve tehlikeli söylemleri arşa ulaştırdı

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime günler kala iktidar bölücü ve tehlikeli söylemleri arşa ulaştırdı. Provokatif dile sarılan son isim de AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oldu.

Yıldırım, “Pazar günü yapılacak seçimde ilk defa terör örgütleri de sandığa geliyor” dedi.

Binali Yıldırım, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Erdoğan’ı rekor oyla yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için destek istedi.

aw887613-01.jpg"TERÖR ÖRGÜTLERİ DE SANDIĞA GELİYOR"

Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Pazar günü yapılacak seçimde ilk defa terör örgütleri de sandığa geliyor. Uğruna 40 kırk bin şehit verdiğimiz on binlerce sivil ve masum vatandaşımızı kaybettik. Terör örgütleri PKK’sı, PYD’si, YPG’si, FETÖ’sü, yetmez. Bunların arkasında iplerini ellerinde bulunan bulunduran emperyalist ülkeler hep bir ağızdan Kemal beye destek olun diyorum. Eğer terör örgütüne karşıysanız terör örgütünün temsilcileriyle oturup bu desteğin şartlarını ne konuştuysanız bunu da millete açıklayacaksınız” şeklinde konuştu.

aw887613-03.jpg"ERDOĞAN ELLERİNİ, KOLLARINI BAĞLAYIP 'BUYURUN' DİYEN BİR LİDER DEĞİL"

Yıldırım, konuşmasının devamında, “Bedel ödediğimiz şehitlerimizin kanını ve ruhunu incitmeye hiç kimsenin hakkı yok. 20 yıldır bu ülkede huzur var, 20 yıldır güven var, 20 yıldır bereket var" iddiasında bulundu.

Binali Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dün Şırnak’taydım, dün Siirt’teydim. Orada artık Cudi Dağı’nda barut kokuları yok. Petrol fışkırıyor petrol. Açılan kuyulardaki petrol miktarı 100 milyar dolar. Neden Tayyip Erdoğan’a karşılar biliyor musunuz? Çünkü Tayyip Erdoğan ellerini, kollarını bağlayıp buyurun diyen bir lider değil. Hizaya durun diyen bir lider. Sağ iktidarlar 1950 yılından beri bu ülkeye hizmet ediyor. Onlar sözde usta oldular. Biz de hizmette ve eserde usta olduk. 20 yıldır hani ne diyor? Kılıçdaroğlu sana söz diyor. Ben de diyorum ki Kemal Bey söz uçar eser kalır. Eser görmek istiyorsan eser görmek istiyorsan Sağına bak, soluna bak, arkana bak. Önüne bak, görmedi, yukarıya bak." (İHA)

İlgili Haberler
Özgür Özel: İktidar seçim ortamını tamamen terörize ediyor
Erdoğan’ın mitinginde skandal: Kılıçdaroğlu'nun "deep fake" montajlı görüntülerini gerçekmiş gibi izletti
Kemal Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerinden medet umar hale geldiler
Terör örgütü Hizbullah'ın zulüm ve işkence dolu tarihi. CHP'li Onur Aydın paylaştı
Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
İmamoğlu'na taşlı saldırıda gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı Siyaset
İmamoğlu'na taşlı saldırıda gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı
Fethiye Körfezi 3.9 büyüklüğünde deprem Güncel
Fethiye Körfezi 3.9 büyüklüğünde deprem
İmran Han'ın tutuklanmasını protesto eden bir Pakistanlı öldü Dünya
İmran Han'ın tutuklanmasını protesto eden bir Pakistanlı öldü
Dünyaca ünlü gazeteden çarpıcı 14 Mayıs analizi: Hangi ülkelerin gözü kulağı Türkiye'de? Siyaset
Dünyaca ünlü gazeteden çarpıcı 14 Mayıs analizi: Hangi ülkelerin gözü kulağı Türkiye'de?
Borsa günü düşüşle kapattı Ekonomi
Borsa günü düşüşle kapattı
Vakıfbank sezonu üçüncü sırada tamamladı Spor
Vakıfbank sezonu üçüncü sırada tamamladı
Diyarbakır'da iki bölge ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi Güncel
Diyarbakır'da iki bölge ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi