Terör örgütü Hizbullah'ın zulüm ve işkence dolu tarihi. CHP'li Onur Aydın paylaştı

CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı yönetmen Onur Aydın, Hizbullah'ı anlattı. Aydın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu şu ifadelerle paylaştı:



"Hizbullah-1. Zulüm ve işkence dolu tarihiyle örgütlü bir ölüm çetesi olan Hizbullah. HÜDA-PAR’ın, AKP listelerinden giren milletvekili adayları ve paylaşılmış mesuliyet. Cellat ipi geçirdikten sonra sandalyeyi tekmeler. Domuz bağcılar üstüne beton döker."



"TÜRKİYE'NİN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU KORKUNÇ GERÇEK"

“Bugün Türkiye’nin karşı karşıya olduğu korkunç bir gerçeği, AKP listelerinden milletvekili adayı gösterilenleri konuşacağız.” diyen Onur Aydın şöyle devam etti:



“Hizbullah örgütlü bir ölüm çetesi. Devlete, millete, mahkemelere ve uluslararası toplum ve kuruluşlara göre terör örgütü olan Hizbullah… Domuz bağı, tokarev silahlar, satırlı cinayetler, günlerce süren insanlık dolu işkenceler…”

HİZBULLAH VE İRAN

Terör örgütü Hizbullah’ın İran istihbaratının Türkiye’deki operasyonel aparatı olduğunu belirten Aydın, “İran gizli servisinin askeri ve istihbari eğitiminden geçen Hüseyin Velioğlu, sanığı enver Kılıçarslan… Doğu ve Güneydoğu’da on binlerce adamımız var. İran adına harekât yapabiliriz diyenler işte bunlar.” ifadelerini kullandı.







HER YERDE ERDOĞAN'IN YANINDA

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmediğini hatırlatan Aydın, “Zekeriya Yapıcıoğlu AKP’nin listesinde. Evet maalesef AKP listesinde bu adam. Resmi olarak AKP vekili olacak. Hem de İstanbul vekili olacak. Her organizasyonda Erdoğan’ın yanında.” dedi.







KONCA KURİŞ VE GAFFAR OKKAN

Hizbullah’ın işlediği Konca Kuriş ve Gaffar Okkan cinayetlerine değinen Yapıcıoğlu, katillerin aramızda dolaştığını söyledi.



Hizbullah’ın işlediği 183 cinayetten en bilindik ikisinin bunlar olduğunu belirten CHP milletvekili adayı, “Hükümlüleri serbest hatta HÜDA PAR’ın milletvekili adaylarına oy verecekler. 2019-2021 arasında bu 183 cinayetin sorumlusu olarak gösterilen Hizbullahçı 58 kişi tahliye edildi. Bunlar Hizbullah’ın askeri kanadının mensupları. Ceza mahkemesi kanununda yapılan değişikle Hizbullah’ın lider kadrosu serbest bırakıldı.” ifadelerini kullandı.







"TERÖRİSTLERİ BİRER BİRER SERBEST BIRAKIYORLAR"

Erdoğan’ın Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy’u affettiğini hatırlatan Aydın, Alpsoy’un, mahkemeye Hizbullah’ın çökertilmesine yardımcı olacak bilgi ve belge vermeyi reddettiğini söyledi.

Aydın şöyle devam etti:



“Şimdi anlaşılıyor değil mi HÜDA PAR neden AKP listelerine girdi ve neden cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı destekliyor. HÜDA PAR’a AKP şimdiden neler vermeye başladı görülüyor değil mi? Kapatılan dernekleri daha geçen sene açıldı. AKP’nin radikal gruplarla iş birliği yapması yeni değil. Teröristleri birer birer serbest bırakıyorlar? Neden AKP listelerinden aday olan 4 HÜDA PAR’lıya oy versinler diye mi?"



"BU İP DOMUZ BAĞCILARI KURTARMAYACAK"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir’in HÜDA PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı’nın HÜDA PAR GİK Üyesi Faruk Dinç’in AKP sıralarından aday olduğunu belirten Aydın, sözlerini şöyle noktaladı:



“Şeriat adına işkence, islam adına cinayet, imar adına katliam yapan bu Hizbullah terör örgütünün takipçileri mi mecliste olacak? AKP’ye verilen her oy bunları meclise taşıyacak. Unutmayın; derin olan Yusuf’un kuyusu değil, kısa olan AKP’nin ipidir. Bu ip bu sefer domuz bağcılarını kurtarmaya yetmeyecek.”