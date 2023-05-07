Erdoğan’ın mitinginde skandal: Kılıçdaroğlu'nun "deep fake" montajlı görüntülerini gerçekmiş gibi izletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitinginde bir skandala imza atıldı. Erdoğan, miting alanına gelen vatandaşlara, Kılıçdaroğlu'nun seçim videosu ile terörist Murat Karayılan'ın görüntülerinin montajlandığı videoyu gerçekmiş gibi izletti.

Erdoğan’ın mitinginde skandal: Kılıçdaroğlu'nun "deep fake" montajlı görüntülerini gerçekmiş gibi izletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi’nde “deep fake” yöntemiyle oluşturulmuş bir videoyu gerçekmiş gibi vatandaşlara izletti.

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimleriyle ilgili reklam filmine, terör örgütü PKK’nın sözde lideri Murat Karayılan’ın “deep fake” teknolojisiyle montajlanmış görüntüsünü, CHP’nin seçim kampanyasıymış gibi gösterdi.

KILIÇDAROĞLU, FAHRETTİN ALTUN'U UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Nisan'daki Kayseri Mitingi'nde “Seçime 10 gün kala pis işler döneceği” iddiasını dile getirmiş 1 Mayıs akşamı ise Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a “Cambridge Analytica'lık oynama” uyarısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, “Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır” paylaşımı yaptı.

CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun uyarısının iktidar tarafından seçime 10 gün kala, internet üzerinden sahte video ve görüntüleri ile Kılıçdaroğlu aleyhine bir kampanya başlatacağını duyurmuştu.

Öne Çıkanlar
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Manchester United'a West Ham'dan soğuk duş Spor
Manchester United'a West Ham'dan soğuk duş
Milliyetçi seçmene sözünüz nedir? Yazarlar
Milliyetçi seçmene sözünüz nedir?
1 milyar dolar ne ki! Yazarlar
1 milyar dolar ne ki!
Kılıçdaroğlu: Bu Türk'ün yolu-Turan yolu Yazarlar
Kılıçdaroğlu: Bu Türk'ün yolu-Turan yolu
"Hırsızlık" bir hak olarak görülürse... Yazarlar
"Hırsızlık" bir hak olarak görülürse...
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İ̇lanlar
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İ̇lanlar
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN