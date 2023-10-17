Binance.US doğrudan dolar çekim işlemlerini durdurdu

Binance.US, kullanım koşullarını değiştirerek, müşterilerinin dolarlarını sabit coine veya diğer kripto paralara dönüştürmeleri gerektiğini bildirdi.

SEC’in davası devam ediyor

Binance.US, bu kararını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) kendisine yönelik açtığı davanın etkisiyle aldı. SEC, haziran ayında Binance ve kurucusu Changpeng Zhao’ya 13 suçlamayla dava açmıştı. Davada, Binance’in kayıt dışı borsalar ve takas acenteleri işlettiği, platformunda alım satım kontrolleri ve gözetimini yanlış beyan ettiği ve menkul kıymetleri kayıt dışı arz ettiği iddia ediliyordu.

Müşterilerin hesapları sigortasız

Binance.US, güncellediği kullanım koşullarında, müşterilerinin hesaplarının ve dijital varlıklarının ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) sigortasında olmadığını da belirtti. Bu durum, müşterilerin olası bir iflas veya hukuki sorun durumunda zararlarının karşılanmayacağı anlamına geliyor. Binance.US, müşterilerine riskleri göz önünde bulundurarak platformu kullanmalarını tavsiye etti.