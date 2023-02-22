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Binanın yıkımını kedi durdurdu

Diyarbakır'da, depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 17:25
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Binanın yıkımını kedi durdurdu

Binanın yıkımını kedi durdurdu
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İHA'nın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride bir kedinin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen Galeria Sitesinde devam eden yıkım çalışmalarının içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, "Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edecektir" denildi.

 

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