Trans kadın kendisine laf atan vatandaşı dövdü. Seyredenler de alkışladı: Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete

Bir banka oturan vatandaşın üzerine yürüyen trans kadın, “Bende korku olsa kestirmezdim, Tarlabaşında g…ü s…….m” dedi.
O anlar çevredeki bir kişi tarafından kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntü kısa sürede binlerce kez izlendi.
Bir banka oturan vatandaşın üzerine yürüyen trans kadın, “Bende korku olsa kestirmezdim, Tarlabaşında g…ü s…….m” dedi.
O anlar çevredeki bir kişi tarafından kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntü kısa sürede binlerce kez izlendi.
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