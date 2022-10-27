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  • Trans kadın kendisine laf atan vatandaşı dövdü. Seyredenler de alkışladı: Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete

Trans kadın kendisine laf atan vatandaşı dövdü. Seyredenler de alkışladı: Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete

İstanbul’un en işlek caddesi İstiklal Caddesi’nde bir trans kadın, kendisine laf atan kişiyi, “Bende korku olsa kestirmezdim. Sen kimsin, adam ol.” sözleriyle tartakladı

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 10:02
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Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete: Trans kadın kendisine laf atan vatandaşı dövdü. Seyredenler de alkışladı

Trans kadın kendisine laf atan vatandaşı dövdü. Seyredenler de alkışladı: Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete
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Bir banka oturan vatandaşın üzerine yürüyen trans kadın, “Bende korku olsa kestirmezdim, Tarlabaşında g…ü s…….m” dedi.

O anlar çevredeki bir kişi tarafından kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntü kısa sürede binlerce kez izlendi.
 

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Insan
27.10.2022 11:34
Iyi yapmis  
 
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