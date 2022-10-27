Trans kadın kendisine laf atan vatandaşı dövdü. Seyredenler de alkışladı: Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete

Bir banka oturan vatandaşın üzerine yürüyen trans kadın, “Bende korku olsa kestirmezdim, Tarlabaşında g…ü s…….m” dedi.



O anlar çevredeki bir kişi tarafından kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntü kısa sürede binlerce kez izlendi.

