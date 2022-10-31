31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuran kursu hocasından öğrencilere hakaret ve dayak!

Kuran kursu hocasından öğrencilere hakaret ve dayak!

Şanlıurfa'da, Kuran kursu eğitmeni temizlik yaptırdığı 5 öğrenciye hakaret edip, tokat attığı anlara ilişkin çekilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 16:33
Takip Et

Kuran kursu hocasından öğrencilere hakaret ve dayak!

Kuran kursu hocasından öğrencilere hakaret ve dayak!
+
Aa
-

DHA'nın haberine göre; Olay dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Ulucanlar Mahallesi'nde gerçekleşti. Kuran kursunda öğrenciler, ismi öğrenilmeyen eğitmen tarafından tokat atılıp darbedildi. Bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çektiği ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler tepki çekti.


EĞİTMEN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntülerde temizlik yaptıkları görülen 5 çocuğun karşısına geçen eğitmenin önce hakaret edip, ardından tokat attığı görüldü. Bu sırada görüntü çekildiğini fark eden eğitmenin 'Kimdir o' diyerek çekim yapanın peşine düşmesi de kayıtlarda yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yazık Bu Ülkeme
31.10.2022 16:58
Dehizim Ateizm neden çoğaldı diye sormayın işte cevap bu gibi adamların yüzünden . İnsanı Müslümanlıktan soğutunuz . Kabir azabı çekersiniz inşallah hepiniz.  
 
FARK VAR
31.10.2022 16:50
Hocam, neden temizlik yapmak istemezler veya istenildiği gibi temizlemezler. Dayaktan önce burası irdelenmeli. Din sevgi ile öğretilir.  
 
Abbas
31.10.2022 16:46
Temizlik imandan, Dayak Cennetten !!!  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
1
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
2
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
3
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
4
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
5
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
6
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
7
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
﻿Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
﻿Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
﻿Norveç'ten Rusya sınırına askeri hamle
﻿Norveç'ten Rusya sınırına askeri hamle
﻿Norveç'ten Rusya sınırına askeri hamle
﻿Lübnan'da görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Avn, pimi çekilmiş bombayı ülke gündemine bıraktı
﻿Lübnan'da görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Avn, pimi çekilmiş bombayı ülke gündemine bıraktı
﻿Lübnan'da görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Avn, pimi çekilmiş bombayı ülke gündemine bıraktı
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP’den istifa etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.