Kuran kursu hocasından öğrencilere hakaret ve dayak!

DHA'nın haberine göre; Olay dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Ulucanlar Mahallesi'nde gerçekleşti. Kuran kursunda öğrenciler, ismi öğrenilmeyen eğitmen tarafından tokat atılıp darbedildi. Bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çektiği ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler tepki çekti.



EĞİTMEN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerde temizlik yaptıkları görülen 5 çocuğun karşısına geçen eğitmenin önce hakaret edip, ardından tokat attığı görüldü. Bu sırada görüntü çekildiğini fark eden eğitmenin 'Kimdir o' diyerek çekim yapanın peşine düşmesi de kayıtlarda yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

