﻿Bingöl Kiği SYDV geçici personel alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Bingöl Kiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde geçici sosyal yardım inceleme görevlisi olmak üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.



ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- Son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşım bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, intikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik. güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasina fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. FETÖ/PDY ve PKK terör örgütleri ile faaliyet bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla hiçbir şekilde irtibatlarının olmaması,

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlan taşımak,

8- Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 Yıllık Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Büro Yönetimi, Halkla Ilişkiler, Iletişim, Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Siyasal Bilgiler Fakültesi Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

9- ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2021-2022) KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

10- En az B sinifi ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak,

11-Kiğı ilçesi sınırlarında 01.07.2022 tarihi itibari ile ikamet ediyor olmak,

12-lyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak,

13- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sakatlığı ve özzü bulunmamak,

14- Adli ve İdari soruşturma sonucunda işe alınmasma engel bir durum bulunmamak,

15- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

16- Yapılan mülakat sonucunda göreve başlatılması kesinleşen aday hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak, soruşturma sonucunda göreve başlaulması sakıncalı görülen aday göreve başlatılmayacaktır.

Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün ilgili mevzuatı gereğince; KPSSP3 puanına göre alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Adaylar tarafından yapılacak(http://vakifilan.aile.gov.tr) online başvuru "ön başvuru" niteliği taşıyacak olup, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca genel ve özel şartlar bölümünde, istenilen evrakları süresi içinde teslim etmeyen ya da evraklarını teslim edip genel şartları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenmiş özel şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Vakfımız alım sürecinin her aşamasında iptal yetkisine haiz olup, mülakat sonucunda personel alıp almama konusunda serbesttir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus Cüzdanı Kimlik Belgesi

2- Sürücü Belgesi

3- Ikametgah Belgesi

4- Vukuath Nüfus Kayıt Belgesi(Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ile birlikte)

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi

6- Diploma veya Mezuniyet Belgesi

7- Askerlik Durum Belgesi(Erkek Adaylar İçin)

8- KPSS Sınav Sonuç Belgesi

9- Özgeçmiş

10- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotograf

11-Varsa Bilgisayar Sertifikası veya Transkript

12- Tam teşekküllü hastaneden görevini yapmaya engel fiziksel veya akıl hastalığı olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu (Sadece alım uygun olan adaylardan istenecektir.) llana başvuru yapan adaylar istenilen tüm belgelerin aslı ya da noter onaylı veya Vakıf Müdürlüğünce aslı görülerek onaylanmış suretini Vaktin elden teslim edilecektir.

Posta, kargo e- mail ile gönderilen diğer başvurular dikkate alınmayacaktır.