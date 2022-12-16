16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonu. 7 şüpheli tutuklandı

Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonu. 7 şüpheli tutuklandı

Bingöl merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 21:54
Takip Et

Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonu. 7 şüpheli tutuklandı

Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonu. 7 şüpheli tutuklandı
+
Aa
-

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17'si, 14 Aralık'ta Bingöl ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe sevk edilenlerden 7'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde bazı suç unsurları ele geçirilmişti. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
4
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
5
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
6
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
7
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿İsrail cenazeleri iki buçuk ay sonra teslim etti
﻿İsrail cenazeleri iki buçuk ay sonra teslim etti
﻿İsrail cenazeleri iki buçuk ay sonra teslim etti
﻿Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonu. 7 şüpheli tutuklandı
﻿Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonu. 7 şüpheli tutuklandı
﻿Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonu. 7 şüpheli tutuklandı
﻿Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi AKINCI’dan ateşlendi. Tam isabet
﻿Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi AKINCI’dan ateşlendi. Tam isabet
﻿Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi AKINCI’dan ateşlendi. Tam isabet
﻿Mayın patlaması sonucu ikisi çocuk üç kişi öldü
﻿Mayın patlaması sonucu ikisi çocuk üç kişi öldü
﻿Mayın patlaması sonucu ikisi çocuk üç kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.