﻿Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonu. 7 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17'si, 14 Aralık'ta Bingöl ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe sevk edilenlerden 7'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde bazı suç unsurları ele geçirilmişti. (AA)
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