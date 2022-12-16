﻿Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonu. 7 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17'si, 14 Aralık'ta Bingöl ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe sevk edilenlerden 7'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde bazı suç unsurları ele geçirilmişti. (AA)