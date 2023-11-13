Bingöl'de 2 ayrı kaza: 12 yaralı

Bingöl'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Bingöl'de 2 ayrı kaza: 12 yaralı

İlk kaza, akşam saatlerinde, havalimanı kavşağında meydana geldi. Necmettin K. yönetimindeki 12 DA 312 plakalı otomobil ile İbrahim T.'nin kullandığı 55 JA 703 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise yine akşam saatlerinde Bingöl- Genç karayolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Samed K. yönetimindeki 12 AP 215 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Samed K.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Suriye’de İran destekli gruplara hava saldırısı Dünya
Suriye’de İran destekli gruplara hava saldırısı
İsrail’den anlaşma sinyali: Esirlerin kurtarılması için yapılabilir Dünya
İsrail’den anlaşma sinyali: Esirlerin kurtarılması için yapılabilir
Ayhan Bora Kaplan ve eski polis müdürlerinden şikayetçi olan kişinin arabası kurşunlandı Gündem
Ayhan Bora Kaplan ve eski polis müdürlerinden şikayetçi olan kişinin arabası kurşunlandı
Eyüpsultan'da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Eyüpsultan'da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Başpehlivan İsmail Balaban güreşten çekildi, ortalık karıştı: Seyirciyle tartıştı, muhabire görüntü sildirdi Spor
Başpehlivan İsmail Balaban güreşten çekildi, ortalık karıştı: Seyirciyle tartıştı, muhabire görüntü sildirdi
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi Dünya
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi