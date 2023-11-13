Bingöl'de 2 ayrı kaza: 12 yaralı

İlk kaza, akşam saatlerinde, havalimanı kavşağında meydana geldi. Necmettin K. yönetimindeki 12 DA 312 plakalı otomobil ile İbrahim T.'nin kullandığı 55 JA 703 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise yine akşam saatlerinde Bingöl- Genç karayolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Samed K. yönetimindeki 12 AP 215 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Samed K.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.