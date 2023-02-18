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Bingöl'de 2 okulun eğitime uygun olmadığı tespit edildi

Bingöl Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, kentte sadece 2 okulun eğitim ve öğretime uygun olmadığını açıkladı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 00:03
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Bingöl'de 2 okulun eğitime uygun olmadığı tespit edildi

Bingöl'de 2 okulun eğitime uygun olmadığı tespit edildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün kent genelinde hasar tespit çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda öncelikle okullar başta olmak üzere kamu kurumlarına ait yapıların incelendiği kaydedilen açıklamada, "Merkez ilçede Güveçli İlkokulu ve Ortaokulu, Genç ilçesinde Çaybaşı İlkokulu dışındaki tüm okullarımızın eğitim ve öğretim için uygun olduğu rapor edilmiştir. Adı geçen okullarımız taşımalı eğitim kapsamına alınacak olup öğrencilerimizin eğitim ve öğretime devamı bu uygulama ile sağlanacaktır." denildi. (AA)

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