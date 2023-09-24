Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde saat 23.18'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.