Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.