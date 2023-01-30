30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bingöl'de 47 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de 47 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl ve Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:12
Takip Et

Bingöl'de 47 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de 47 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre kentte 47 köy yolu yoğun kar nedeniyle kapandı.

Ekipler, merkeze bağlı 11, ilçelerden Adaklı'da 9, Genç'te 11, Karlıova'da 7 ve Solhan'da 9 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 2 günden bu yana aralıklarla etkili olan kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı 2 ilçedeki 1 belde, 3 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlamamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde sabah etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
3
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
4
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
5
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
7
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı
﻿Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı
﻿Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı
﻿İstavrit fiyatıyla şaşırttı
﻿İstavrit fiyatıyla şaşırttı
﻿İstavrit fiyatıyla şaşırttı
﻿Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü
﻿Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü
﻿Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü
﻿Düzce'de deprem
﻿Düzce'de deprem
﻿Düzce'de deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.