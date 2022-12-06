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8 yıldır duyma kaybı yaşayan hasta sağlığına bu yöntemle kavuştu

Bingöl'de 8 yıldır duyma kaybı yaşayan hasta, endoskopik stapes cerrahisi ile duyu yetisini kazanabildi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 15:19
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Bingöl'de 8 yıldır duyma kaybı yaşayan hasta sağlığına endoskopik stapes cerrahisi ile kavuştu

8 yıldır duyma kaybı yaşayan hasta sağlığına bu yöntemle kavuştu
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İHA’nın haberine göre, Bingöl Devlet Hastanesi'nde ilk kez endoskopik stapes cerrahisi ameliyatı yapıldı. Yaklaşık 8 yıldır işitme kaybı yaşayan hastaya bu yöntem ile sağlığına kavuştu.

Cerrahi hakkında bilgi veren Op. Dr. Ömer Vural, “Üzengi kemiği, insan vücudundaki en küçük kemik olmasına rağmen orta kulak ve iç kulak arasında ses iletimini sağlayan ve işitme üzerinde çok önemli rolü olan bir kemiktir. Otoskleroz hastalığında üzengi kemiği kireçlenmesi nedeni ile hastalarda işitme kaybı olmakta ve bu kayıp hastaların günlük yaşantılarını oldukça etkilemektedir. Ameliyatla bu kemiğin çıkartılması ve yerine protez konulması (stapes cerrahisi) ile hastaların işitme kaybı düzelebilmektedir. Fakat sadece birkaç milimetre uzunluğunda olan bu kemiğin çıkartılması ve yerine protez konulması işlemi oldukça hassas ve riskli bir ameliyattır. Yaklaşık 8 yıldır işitme kaybı şikayeti olan hastaya endoskopik stapes cerrahisi yaptık. Başarılı geçen ameliyat ile hastanın işitmesi tamamen normale döndü.

Yüz felci, işitmenin tamamen gitmesi ve baş dönmesi gibi önemli riskleri olan bu ameliyatı başarı ile tamamladığımız için ekip arkadaşlarımla beraber çok mutlu olduk. Teknik imkanlarımız el verdiği sürece bu tür operasyonları yapmaya devam edeceğiz. Önemli olan vatandaşlarımızın yerinde hizmet alıp sağlığına kavuşmasıdır” dedi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gengörü, “Yapmış oldukları bu önemli operasyondan ötürü hekim arkadaşımızı ve ekibini kutluyorum. Bizler de vatandaşlarımız en iyi imkanlarda hizmet görebilsin diye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de bu tür operasyonlara her türlü teknik desteği sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı

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