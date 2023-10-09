Bingöl’de bir haftada 112 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2-9 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 112 kilo 144 gram uyuşturucu ele geçirdiğini bildirdi.

KAYNAK: İHA
Bingöl’de bir haftada 112 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 2-9 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenlediğini belirtti.

aw049291-02.jpgOperasyonlarda muhtelif nitelikte 112 kilo 144 gram uyuşturucu ele geçirildiğini paylaşan Vali Usta, “Fedakarca çalışan güvenlik personellerime ve destekleri için Bingöllü hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Sağduyulu Bingöl halkımızın da desteğiyle uyuşturucuyu Bingöl'ün gündeminden çıkarıp gençlerimiz ve çocuklarımızı bu illetten kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

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