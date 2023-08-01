Bingöl'de deprem

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bingöl'de deprem

Kandilli Rasathanesi, Bingöl'ün Adaklı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 11.47'de meydana gelen depremin derinliği ise 5.0 km olarak kaydedildi.

AFAD ise herhangi bir açıklama yapmadı, deprem bilgisi geçmedi.

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