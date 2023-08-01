Erzurum'da deprem

Konya ve İzmir'de gerçekleşen depremlerin ardından bir deprem haberi de Erzurum'dan geldi. AFAD'ın aktardığına göre göre, Erzurum Narman merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Erzurum'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, saat 21.37'de Erzurum Narman merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin 4.1 büyüklüğünde ve 9.56 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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KONYA'DA 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Türkiye Ağustos ayına yurdun dört bir yanında meydana gelen depremlerle girdi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, saat 18.06'da Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Etkisi çevre illerde de hissedilen depremde, olumsuz herhangi bir durumun rapor edilmediği bildirildi. Yerin 7,24 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin şiddeti nedeniyle vatandaşlar sokaklara döküldü.

Depremle ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Konya Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

30 DAKİKA SONRA İZMİR 3.9 İLE SALLANDI

Konya depreminden sadece 30 dakika sonra, saat 18.36'da İzmir Buca merkezli başka bir deprem daha meydana geldi. 3.9 şiddetinde olduğu öğrenilen ve yerin 7.69 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem nedeniyle vatandaşlar korku ve panik yaşadı.

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